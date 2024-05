Sabaudia - ubriaco alla guida va a sbattere contro lo spartitraffico

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 13 maggio 2024), 13 maggio 2024 – Eradell’auto sotto l’effetto di alcol e poi va a: è successo adove, nel corso della mattinata di ieri, i carabinieri della locale Stazione, hanno deferito in stato di libertà perin stato di ebrezza, un cittadino classe 65 residente ad Aprilia. L’uomo, mentre si trovavadella propria autovettura a, ha perso illlo dell’auto andando a colliderelodella pista ciclabile. I militari, giunti sul posto, dopo aver accertato che il 59enne non aveva riportato lesioni, hanno verificato mediante l’etilometro in dotazione al reparto, il suo stato di ebrezza alcolica. La patente di ...