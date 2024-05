Russia | l’Ucraina bombarda Belgorod - 15 vittime civili

La Russia ha colpito con missili e droni gran parte del territorio dell’Ucraina durante la domenica della Pasqua ortodossa . Ci sono state esplosioni nella regione meridionale di Kherson, in quella centrale di Dnipropetrovsk e in quella ...

L’ambasciatore russo negli USA ha detto che il nuovo pacchetto di aiuti statunitensi all’Ucraina è una reazione al successo della Russia in prima linea. Il nuovo pacchetto di aiuti USA all’Ucraina significa che la Russia ha successo L’ambasciatore ...

Mosca attacca la città di confine di Vovchansk: molte perdite ma i russi avanzano - ...le proprie perdite' e ha mobilitato forze significative per l'... Ucraina ma a pochi chilometri dalla russa Belgorod): un massimo di 5 ... Ieri la Russia ha effettuato 22 assalti in queste direzioni, 14 ...

Georgia, proteste e Russia: cosa c'è dietro la legge sulle influenze straniere - Leggi Anche Ucraina sorella e Donbass russo: Mosca cambia i libri ...di storia per studenti Perché viene chiamata 'legge russa' L'...somiglianza del provvedimento con la legislazione in vigore in Russia ...