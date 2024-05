Russia - Lavrov | Se l’Occidente vuole la guerra siamo pronti

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 13 maggio 2024) “Secombattere noi”. È stato netto l’intervento del ministro degli Esteri russo, Serghei, parlando al Consiglio della Federazione (il Senato russo) a cui si è presentato per ottenere la fiducia per la riconferma nella sua carica. “È un loro diritto, se vogliono essere sul campo di battaglia, saranno sul campo di battaglia”, ha affermato, citato dall’agenzia Ria Novosti. Le forze russe attaccano il Nord di Karkiv, nuovo fronte della. Zelensky intanto sostituisce il comandante delle truppe Intanto le autorità ucraine sono state costrette a riconoscere i “successi tattici” delle forze armate russe nella loro offensiva a Kharkiv, nell’Ucraina nordorientale, in corso dal 10 maggio. Il nemico sta ottenendo in questo momento ...