(Di lunedì 13 maggio 2024) Kiev, 13 maggio 2024 – E’ un OtoM56 calibro 105 ildidai russi, secondo quanto fa sapere Mosca. Si tratta di un obice, dunque da un via dei mezzo tra un cannone (traiettoria dritta) e un mortaio (a parabola). llprototipo fu realizzato dall'Arsenale Militare di Napoli. La produzione, avviata alle Officine Meccaniche di Pozzuoli, fu poi presa in carico da Oto, azienda spezzina ora controllata da Leonardo. Il ministero della Difesa russo ha reso noto che le forze di Mosca in Ucraina hannoildiitaliano, un OtoM56 da 105, 13 Maggio 2024. Wikimedia Commons In ...

Oxfam: invasione Rafah potrebbe portare a catastrofe sanitaria - Oxfam: invasione Rafah potrebbe portare a catastrofe sanitaria - Le strade sono invase di rifiuti e liquami, con migliaia i casi di epatite A, malattie gastrointestinali e respiratorie registrati nelle ultime settimane I bombardamenti israeliani hanno già distrutto ...

Russia: distrutto il primo pezzo di artiglieria italiana. cos’è e come funziona l’Oto-Melara M56 105 - Russia: distrutto il primo pezzo di artiglieria italiana. cos’è e come funziona l’Oto-Melara M56 105 - E’ la prima volta che si parla della distruzione di questo tipo di obice, nonostante l'Italia lo fornisca all'Ucraina già dallo scorso anno ...

Trump e l'ultima uscita sui migranti: "Folli criminali come Hannibal Lecter" - Trump e l'ultima uscita sui migranti: "Folli criminali come Hannibal Lecter" - Washington, 13 mag. (Adnkronos) - I migranti che arrivano negli Stati Uniti sono in maggioranza violenti criminali o fuggiti dai "manicomi" di altri Paesi, folli criminali come Hannibal Lecter. In un ...