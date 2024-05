Rugby - Edoardo Gori annuncia il ritiro | ultima partita per l' ex-Nazionale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2024) Prato, 13 maggio 2024 - Una carriera da predestinato, a dispetto dei numerosi infortuni che lo hanno limitato non poco. Ma anche perè arrivata “The last dance”: quella di venerdì prossimo, per il rugbista pratese, sarà l'. E “Ugo” dirà basta dopo aver compiuto 34 anni lo scorso marzo, chiudendo così un lungo percorso non privo di soddisfazioni. Cresciuto nel Gispi prima e nei “vecchi” Cavalieri poi, proprio con gli allora “tuttineri” aveva avuto modo di mettere a referto 9 presenze nel massimo torneo italiano che all'epoca si chiamava “Super 10”, nel 2009/10. Poche apparizioni in campionato bastate tuttavia per far sì che il Benetton Treviso gli mettesse gli occhi addosso e lo portasse in Veneto. Un'avventura durata quasi un decennio quella con la franchigia veneta, dal 2010 al 2019. E sono ...