Rovazzi scippato in diretta | l’artista finge il furto per lanciare il nuovo singolo Maranza

(Di lunedì 13 maggio 2024)“trolla” tutti. Si potrebbe riassumere così, utilizzando un gergo puramente da web, il caso che ha coinvoltomilanese: ieri, in corso Garibaldi, sembrava essere statodel cellulare durante unaInstagram. Unche, per il personaggio coinvolto e per la sua assurdità, è subito diventato virale. Oggi però la smentita. Tramite i suoi account socialha fatto chiarezza: “La situazione è leggermente sfuggita di mano”, attaccanel video chiarificatore. “Volevo solo tranquillizzare tutti perché era tutto finto”. Dietro al 30enne milanese compare il ragazzo che nel video del, gli strappava il cellulare dalle mani. “Lui è Giovanni. Un bravissimo ragazzo”. Poi la spiegazione: “Abbiamo fatto tutto ...

Clamorosa rapina in diretta streaming a Fabio Rovazzi . Il cantante e youtuber, diventato famoso per il brano “ Andiamo a comandare” è stato scippato del cellulare mentre faceva una diretta su Instagram a Milano, in corso Garibaldi. Rovazzi stava ...

Disavventura per Fabio Rovazzi . Il cantante è stato scippato , gli hanno rubato il cellulare proprio mentre stava facendo una diretta su Instagram a Milano, in corso Garibaldi. L'artista stava parlando live con circa 400 follower quando un ragazzo ...

Milano,"scippato il telefono a Rovazzi durante una diretta social - Milano,"scippato il telefono a Rovazzi durante una diretta social - Allo youtuber e cantante Fabio Rovazzi è stato scippato il cellulare mentre faceva una diretta su Instagram a Milano, in corso Garibaldi. Rovazzi stava parlando in live con i suoi follower che gli ...

Paura per Fabio Rovazzi: scippato in strada durante una diretta social - Paura per Fabio Rovazzi: scippato in strada durante una diretta social - Brutto episodio ai danni di Fabio Rovazzi, noto artista del settore musicale. Il ragazzo è stato vittima di uno scippo durante una diretta social. Succede anche queste per strada: Fabio Rovazzi scippa ...

Scippano il telefono a Rovazzi durante la diretta su Instagram: il video virale - Scippano il telefono a Rovazzi durante la diretta su Instagram: il video virale - Allo youtuber e cantante Fabio Rovazzi è stato scippato il cellulare mentre faceva una diretta su Instagram a Milano, in corso ...