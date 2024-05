Rovazzi derubato del cellulare durante diretta Instagram a Milano - ragazzo gli strappa telefono dalle mani - VIDEO

Fabrio Rovazzi vittima di furto : al cantante è stato rubato il telefono mentre , seduto al tavolo di un bar, si trovava in diretta su Instagram con i fan. Come si vede nell'inquadratura del video , alle sue spalle compare improvvisamente un ragazzo, ...

Fabio Rovazzi shock: gli rubano il cellulare mentre è in diretta, il video - Fabio rovazzi shock: gli rubano il cellulare mentre è in diretta, il video - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Furto in diretta, il cantante Fabio Rovazzi derubato del cellulare - Furto in diretta, il cantante Fabio rovazzi derubato del cellulare - Reazioni alla rapina La notizia del furto ha suscitato clamore tra i fan e i follower di rovazzi. L'artista, diventato famoso per il brano "Andiamo a comandare", stava parlando in diretta con i suoi ...

Rovazzi e la moda del furto in diretta - rovazzi e la moda del furto in diretta - Al 30enne milanese rubato il telefono durante una live su Instagram. Ora il rischio è che anche questo video possa diventare “virale” e lanciare un nuovo trend tra i ladri ...