Rossetti e armocromia | il colore giusto in base alla propria stagione

(Di lunedì 13 maggio 2024) Quattro stagioni, innumerevoli abbinamenti cromatici per valorizzarle: per l’ilnon è certo uno scherzo, specialmente quando si parla di. Nessun cosmetico, in effetti, ha il potere di farsi notare quanto una tinta per le labbra che, se sbagliata, può rovinare qualsiasi make up. Sottotono, intensità e valore, infatti, determinano precise palette cui attenersi per assicurarsi che ilpossa valorizzare al meglio il viso, a partire dcombinazione tra pelle, occhi e capelli. Nessun obbligo, naturalmente: la scelta del rossetto, infatti, non è determinata solo dall’, ma anche dpersonalità, dal ...

