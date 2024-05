Ronzulli tra annunci e stilettate | Qui c’è bisogno di aria fresca Siamo noi i liberali e riformisti

(Di lunedì 13 maggio 2024) La senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia, è stata a Empoli sabato per la presentazione della lista di FI Simone Campinoti sindaco, insieme al segretario regionale Marco Stella e allo stesso candidato. "È arrivato il momento di voltare pagina, di cambiare, di mettere fine all’egemonia di una sinistra che ad Empoli, come in quasi tutta la Toscana, ha pensato che tutto fosse immutabile, che pensa più a vivacchiare che ai reali bisogni dei cittadini – ha detto la senatrice –. C’èdi una ventata d’. Questo cambiamento è rappresentato da Simone Campinoti, che ha deciso di mettere al servizio del centrodestra, della città e dei suoi abitanti, l’entusiasmo, la sua esperienza di imprenditore, la capacità di conoscere le dinamiche che segnano la differenza fra un’azienda che ...

