Romagna in fiore a Ravenna - Nada aprirà il secondo weekend della rassegna

(Di lunedì 13 maggio 2024), 13 maggio 2024 – Sabato prossimo (18 maggio) sarà- tra le principali fonti di ispirazione per una schiera di artisti del nuovo rock italiano – a salire sul palco in occasione delappuntamento, in programma alle 16 in località Olimpo di Monte Fregnanello (fra Brisighella e Modigliana), di ‘in’, laad ingresso gratuito ideata daFestival per e nei territori colpiti dall’alluvione che lo scorso anno mise in ginocchio mezza, che si esibirà in duo acustico per voce e chitarra ha generosamente e prontamente accettato l’invito del Festival a partecipare alla, sostituendo l’evento previsto con Ferretti LG e Simone Beneventi. Inderogabili motivi ...

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Nadal-Hurkacz , incontro valevole per il secondo turno degli Internazionali d’Italia 2024 (terra battuta). Non poteva che essere il Centrale il teatro di uno dei match di secondo turno più attesi. Il dieci volte ...

Romagna in Fiore: Nada sulle colline tra Brisighella e Modigliana