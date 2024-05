Roma - sala slot come base per lo spaccio di crack | due arresti in 24 ore

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 13 maggio 2024)per lo. Due uomini sono stati arrestati in 24 ore vicino al medesimo locale mentre spacciavano. La Polizia del Commissariato Viminale ha monitorato il centro scommesse in via Giovanni Amendola e ha arrestato un 14enne e un 26enne, entrambi del Gambia, per detenzione ai fini didi sostanze stupefacenti. La Polizia svolge controlli vicino allascommesse e arresta due spacciatori – Ilcorrieredellacitta.comGli agenti assistono alla consegna della droga In una prima occasione, i poliziotti, nel corso dell’attività di controllo, hanno notato un giovane 25enne italiano, sostare in maniera sospetta di fronte alla porta di ingresso del centro scommesse e contattare un 26enne gambiano. I poliziotti di via Farini ...