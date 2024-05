Roma - è già resa dei conti Da Lukaku a Bove e Spinazzola | chi parte e chi resta|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

2024-05-13 14:55:00 Ricostruire, con un nuovo direttore sportivo e le indicazioni di Daniele De Rossi. Ma anche con un monte stipendi che si alleggerirà e con un bilancio che sorride di più rispetto al passato grazie ai ricavi ottenuti soprattutto in Europa. Laè già alladeistagionali dopo il ko con l'Atalanta da cui dipendevano le residue speranze Champions League dei giallorossi. Molto sarà da cambiare e sarà compito del nuovo ds che verrà annunciato in questi giorni e sarà presumibilmente Florent Ghisolfi del Nizza. Un lavoro duro che interesserà tutti i reparti. LE ULTIME SUL FUTURO DI ANGELINO E SVILAR DIFESA – L'esplosione di Mate Svilar permette alladi risparmiare soldi per il ruolo di primo ...