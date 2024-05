Roma - carabinieri sventano un tentativo di truffa dello specchietto | arrestate 2 persone

(Di lunedì 13 maggio 2024) I militari hanno assistito alla messa in scena ai danni di uomo indiano, che ha rischiato di essere raggirato da duetori. Un sassolino lanciato con scaltrezza sulla carrozzeria, un pennarello per simulare i danni e la pretesa di essere risarciti. È il metodo collaudato della “”, noto a molti ma tornato in voga nelle ultime settimane ai danni di tantissimi automobilisti. L’ultimo sventato poche ore fa daidella compagnia di Pomezia, che per le strade disi sono imbattuti in duetori, intenti a raggirare un povero malcapitato. I militari, intervenuti sul posto, sono però riusciti a tutelarlo dall’ennesimain strada. Tentano di raggirare un uomo con la “...

