Roma - Cambia giubbotto mettiti quello antiproiettile | minacce choc a Gualtieri

(Di lunedì 13 maggio 2024), 13 maggio – Minacciaal sindaco di: ''" è la frase rivolta a Roberto, apparsa sui social tra i commenti al post in cui il sindaco illustrava, indossando unarancione da cantiere, un intervento di riqualificazione in corso a Tor Bella Monaca. "Ho denunciato questo commento – ha scritto– Non accetto intimidazioni da parte di nessuno. A Tor Bella Monaca andiamo avanti per la legalità e la riqualificazione, con il supporto dei tantissimi cittadini onesti".