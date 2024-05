(Di lunedì 13 maggio 2024) “Al direttore Stefano Coletta (responsabile dei palinsesti, ndr) ho chiesto di inserire la trasmissione ‘– Faccia a Faccia con il Crimine‘ nei prossimi palinsesti estivi o invernali”, ha dichiarato nei giorni scorsi l’Amministratore DelegatoSergio nel corso del suo intervento in Commissione di Vigilanza. Il programma, destinato alla prima serata di Rai3 lo scorso novembre, era stato cancellato “per una scelta aziendale, non politica”, spiegò in un’intervista il numero uno di Viale Mazzini. Quattro puntate già pronte e registrate, mai trasmesse. Lo scrittore parlò apertamente di una “decisione politica che si inserisce nella strategia più ampia di usare le azioni giudiziarie come grimaldello per impedirti di lavorare”. “È tutto merito dell’Associazionedi ...

Roberto Saviano torna in Rai: “Costretti a mandare in onda Insider dalla pressione dei familiari delle vittime di mafia” - Roberto Saviano torna in Rai: “Costretti a mandare in onda Insider dalla pressione dei familiari delle vittime di mafia” - "È tutto merito dell'Associazione Familiari delle Vittime di Mafia, di Articolo 21 e di WikiMafia perché dal primo minuto non hanno mai smesso di martellare per ottenere una risposta: perché avete ...

REPUBBLICA - Fiorentina-Napoli di venerdì 17, ADL chiede il rinvio per motivi di scaramanzia - REPUBBLICA - Fiorentina-Napoli di venerdì 17, ADL chiede il rinvio per motivi di scaramanzia - Una data che non piace per ragioni scaramantiche: ecco perché il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis avrebbe scritto al numero uno della Lega di Serie A Lorenzo Casini per chiedere lo spostame ...

Mediaset cambia ancora il palinsesto: slitta l’orario della soap più amata, web furioso - Mediaset cambia ancora il palinsesto: slitta l’orario della soap più amata, web furioso - I vertici di Cologno Monzese ritoccano la programmazione, sul piede di guerra i fan di uno degli sceneggiati di punta dell’emittente.