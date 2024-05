Risultato storico | i socialisti di Sanchez vincono in Catalogna

(Di lunedì 13 maggio 2024) Ispagnoli del premier Pedrohanno ottenuto la maggioranza dei voti alle elezioni che si sono svolte ieri ine che hanno registrato una bassa affluenza, al 58 per pento. «Inizia una nuova era in», ha scrittosu 'X' parlando di». Duro colpo, infatti, per il governo separatista in carica da oltre un decennio e ai sogni di indipendenza deiguidati a livello locale da Salvador Illa. Secondo gli scrutini, il Partito Socialista della(Psc) dell'ex ministro alla Sanità durante la pandemia Covid Illa ha ottenuto 42 seggi su un totale di 135 del Parlamento regionale, mentre il partito indipendentista di Junts si trova al secondo posto con 35 seggi. ...

