Rignano Garganico | al via il piano Italia a 1 giga Fibra ottica

(Di lunedì 13 maggio 2024) Di seguito il comunicato: Al via ail “a 1” finanziato con i fondi del PNRR per rendere disponibili i collegamenti Internet per abitazioni, attività commerciali e imprese. L’intervento di Open Fiber nel Comune in provincia di Foggia prevede il cablaggio in modalità FTTH (Fiber To The Home, lafino a casa) di 1.628 civici distribuiti sul territorio che corrispondono a 1.945 unità immobiliari. I cantieri per la posa dellainteresseranno le zone finora sprovviste di connettività ultraveloce. La connettività inrealizzata da Open Fiber può raggiungere la velocità di 10bit al secondo e permette di ottenere ...