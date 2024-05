Riforme | A Meloni - ' con premierato sovranità popolo davvero compiuta'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2024) Roma, 13 mag. (Adnkronos) - Con il"gli italiani avranno la garanzia di veder rispettata la loro volontà. Laappartiene ale attraverso questa riforma lapotrà essere. E credo che l'astensione scenderà perché cambierà il rapporto tra cittadini e politica". Lo dice Arianna, in un'intervista a 'Il Giornale'. "Non capisco -aggiunge- questa levata di scudi contro una proposta che semplifica e fa chiarezza nel dare un governo stabile all'Italia. Non è una riforma cucita su misura sul governo, è una riforma che restituisce solidità a chiunque andrà a governare in futuro, al di là dei partiti, in un'ottica di rispetto della politica dell'alternanza. Poi, in realtà, se penso che la sinistra è ...