Riforma Irpef | come cambiano le tasse per dipendenti e autonomi

(Di lunedì 13 maggio 2024) Il Consiglio dei ministri dello scorso 30 aprile, oltre ad approvare il Decreto Coesione, ha adottato, in esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione della Legge delega sullafiscale (Legge 9 agosto 2023 numero 111), opera una complessiva revisione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche () e delle società ed enti (Ires): in sostanza si continua a parlare di.Con riguardo all’, le modifiche interessano, tra gli altri, i redditi di lavoro dipendente e quelli di lavoro autonomo.Analizziamo le novità in dettaglio le nuove regole della, sia persia per. Leggi qui il testo della delega sullafiscale ...

La presidente del Consiglio insieme a metà governo ha presentato lunedì ai sindacati le novità in su lavoro e fisco in vista del primo Maggio

