Resident Evil 1 | è in arrivo un nuovo remake con il RE Engine - per un rumor

(Di lunedì 13 maggio 2024) Pare che Capcom sia attualmente al lavoro su un secondodel primo capitolo di, con il publisher giapponese che avrebbe intenzione di rilasciare questogioco nel corso del 2026. Come segnalato prontamente da WCCftech, proprio in questo minuti è stato pubblicato nel subreddit Gaming Leaks ands una nuova indiscrezione decisamente interessante, con DanielRPK che ha rivelato nello specifico attraverso il suo Patreon che il publisher giapponese ha deciso di dare il via allo sviluppo di undel primo capitolo della serie survival-horror, sfruttando il motore grafico RE. Sebbene DanielRPK non abbia rivelato ulteriori informazioni su questodi ...

Capcom ha deciso di far partire i lavori su un nuovo film di Resident Evil ad alto budget , con questa pellicola cinematografica che sarebbe attualmente in produzione presso gli studi di Screen Gems. A condividere questo nuovo report è stato Insider ...

I rumor su Resident Evil 9 sono tutti accomunati dal nome di Dusk Golem : facciamo luce sulle ombre in merito al possibile annuncio Ora che l’ottavo capitolo della serie ha spento la sua terza candelina, la voce dei fan in attesa di Resident Evil ...

Resident Evil 1 Remake sarebbe in arrivo nel 2026, per un nuovo rumor - resident evil 1 Remake sarebbe in arrivo nel 2026, per un nuovo rumor - Il primo capitolo di resident evil riceverà un remake, secondo un nuovo rumor, con una uscita fissata nel 2026: vediamo quanto è stato indicato a riguardo.

Resident Evil 9 potrebbe vedere il ritorno di Leon - resident evil 9 potrebbe vedere il ritorno di Leon - Potrebbero esserci novità in vista interessanti per resident evil 9: sembrerebbe infatti che Capcom potrebbe scegliere Leon S. Kennedy come personaggio principale del nuovo capitolo. Nelle scorse ...

Resident Evil 1 Remake sarebbe in lavorazione - resident evil 1 Remake sarebbe in lavorazione - Un leaker sostiene che lo studio intende riservare lo stesso trattamento dei remake visto con altri capitoli anche allo storico resident evil 1.