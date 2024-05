Report di Sostenibilità per l’anno 2023

Leggi tutta la notizia su lombardiaeconomy

(Di lunedì 13 maggio 2024) Università di Pavia: presentato ildiL’Università di Pavia ha organizzato l’evento di presentazione del suo in apertura del Festival dello Svilippo Sostenibile ASviS a cui partecipa con l’organizzazione di ben 23 eventi per tutta la durata del mese di maggio. L’evento ha avuto luogo lo scorso 8 maggio presso l’Aula Foscolo dell’ateneo. Ildirappresenta un importante strumento per valutare l’impatto ambientale, sociale ed energetico dell’Università di Pavia e per identificare le azioni intraprese per promuovere laall’interno dell’istituzione. Riassume le iniziative messe in atto nel corso dele fornisce una panoramica completa delle politiche e delle strategie adottate per ...