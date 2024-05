Regno Unito - l' università di Cambridge vira verso il politically correct e cancella la parola anglosassone | La usavano i suprematisti bianchi

In questo periodo in cui le tensioni internazionali continuano a crescere in ogni angolo del Pianeta, la situazione del Medio Oriente è particolarmente delicata. La zona, da sempre, è considerata instabile, una polveriera sempre pronta a esplodere ...

La National Gallery di Londra, che si appresta a celebrare il suo 200° anniversario, è impegnata in un maxi intervento da 95 milioni di sterline per migliorare l’ingresso dell’ala Sainsbury e nuovi progetti di allestimento. A guidare questa fase ...

Tutti i dati e le incertezze economiche del Regno Unito - L'economia del regno unito potrebbe aver evitato la recessione, ma i suoi problemi sono lungi dall'essere risolti. Con uno sviluppo sorprendente per gli analisti, il prodotto interno lordo del regno ...

Harry non ha chiesto di vedere re Carlo: i motivi del mancato incontro con il padre - Tuttavia, Harry ha scelto di alloggiare in un hotel durante la sua permanenza nel regno unito. I Sussex non hanno più una base nel regno unito dopo che Re Carlo ha sfrattato la coppia da Frogmore ...

Perché la risoluzione Onu per riconoscere la Palestina è un segnale da non sottovalutare - Un voto storico, che fotografa una realtà sempre più evidente: gli Stati Uniti sono sempre più isolati (di D. Grasso) ...