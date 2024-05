Red Dead Redemption è in arrivo su PC - stando a dei riferimenti sul sito di Rockstar Games

(Di lunedì 13 maggio 2024)parrebbe intenzionata finalmente a portare Redsu PC, abbandonando di conseguenza l’esclusività per console che perdura ormai da svariati anni,ad alcunia questa versione del gioco scoperta dai fan direttamente sulufficiale del team americano. Addentrandoci nello specifico della questione,a quanto riportato nel codice trafugato, i giocatori per Personal Computer potranno gustarsi la remastered di Redpubblicato lo scorso 17 agosto su PS4 e Nintendo Switch. Inoltre pare che la versione PC di Redsia una sorta di Game of the Year Edition, che include al suo interno non soltanto il gioco base, ...

L’account X di BAFTA (British Academy Film Awards ) ha condiviso un sondaggio dove Red Dead Redemption 2 è riuscito ad imporsi come il miglior sequel di sempre , riconfermandosi di conseguenza come uno dei giochi più apprezzati ed importanti di ...

I fan di Red Dead Redemption 2 hanno scoperto dei file audio nascosti all’interno del gioco, rivelando dei simpatici errori audio realizzati durante la produzione del gioco in quel di Rockstar Games. Su segnalazione di IGN.com scopriamo che in ...

Uno YouTuber ha deciso di gettarsi a capofitto in una nuova avventura che ha effettivamente dell’incredibile: riuscire a far girare Red Dead Redemption 2, celeberrimo ed iconico gioco di Rockstar Games, su un dispositivo mobile con sistema ...

Red Dead Redemption 2, scoperto un dettaglio "segreto" di Arthur - Red dead redemption 2, scoperto un dettaglio "segreto" di Arthur - Un giocatore di Red dead redemption 2 alle prime armi ha trovato un dettaglio “segreto” su Arthur Morgan legato al vizio del fumo.