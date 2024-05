Reazioni in Rai dopo i risultati de L’Acchiappatalenti | l’indiscrezione

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 13 maggio 2024) Venerdì scorso su Rai Uno è andata in onda la prima puntata dee da subito sono arrivate lenon esattamente incoraggianti da parte di molti utenti social e giornalisti. Grazia Sambruna sul Corriere della Sera ha scritto: “’ dimostra come mai ‘Tu Sì Que Vales’ vada in onda registrato. Il pubblico che non sa che cosa dovrebbe televotare perché il programma non è ancora cominciato. Surreale fin da qui, lo show toccherà picchi trash imbarazzanti che popoleranno a lungo gli incubi dei coraggiosi spettatori. Carlucci stride: in mezzo a un magma caotico di esibizioni. Non siamo certi di aver compreso il tono, il format, la raison d’être di tutto ciò. Forse perché, almeno per il momento, non esistono. Toccherà chiamare i Ghostbusters per rintracciarli?” Anche Davide Maggio ha sottolineato la ...