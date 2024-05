Realizzata da Webuild nuova rete idrica per piana di Catania - riduce a zero dispersione acqua

(Di lunedì 13 maggio 2024) Roma, 13 mag. (Adnkronos) - Venticinque chilometri di nuove condutture idriche in uno dei territori più colpiti dalla siccità del Paese. Nelladiè stata sostanzialmente completata l'opera di sostituzione di parte del sistema idraulico, unainfrastrutturale vecchia di 50 anni, con dispersioni che raggiungevano anche il 60% dell'trasportata a danno delle imprese agricole che nell'area coltivano le arance rosse di Sicilia. Le nuove tubazioni entreranno in esercizio nella prossima stagione irrigua, che solitamente inizia a fine giugno. L'intervento, realizzato dal Gruppoin sinergia con il Consorzio di Bonifica della Regione Siciliana, è stato commissionato da Rfi con un investimento di 10 milioni di euro e rientra nell'ambito delle attività collegate alla costruzione del ...

