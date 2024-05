Realizzata da Webuild nuova rete idrica per piana di Catania - riduce a zero dispersione acqua

(Di lunedì 13 maggio 2024) (Adnkronos) – Venticinque chilometri di nuove condutture idriche in uno dei territori più colpiti dalla siccità del Paese. Nelladiè stata sostanzialmente completata l’opera di sostituzione di parte del sistema idraulico, unainfrastrutturale vecchia di 50 anni, con dispersioni che raggiungevano anche il 60% dell’trasportata a danno delle imprese agricole L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia Pifferi, ...

Roma, 13 mag. (Adnkronos) - Venticinque chilometri di nuove condutture idriche in uno dei territori più colpiti dalla siccità del Paese. Nella piana di Catania è stata sostanzialmente completata l'opera di sostituzione di parte del sistema ...

(Adnkronos) – Venticinque chilometri di nuove condutture idriche in uno dei territori più colpiti dalla siccità del Paese. Nella piana di Catania è stata sostanzialmente completata l’opera di sostituzione di parte del sistema idraulico, una rete ...

Sostituiti 25 km di vecchie condutture che portano acqua agli aranceti siciliani Venticinque chilometri di nuove condutture idriche in uno dei territori più colpiti dalla siccità del Paese. Nella piana di Catania è stata sostanzialmente completata ...

Nuovo tratto di rete idrica per la piana di Catania: sostituiti 25 chilometri di vecchie condutture - Nuovo tratto di rete idrica per la piana di Catania: sostituiti 25 chilometri di vecchie condutture - «Una rete infrastrutturale vecchia di cinquant'anni, con dispersioni che raggiungevano anche il 60 per cento dell'acqua trasportata».

Piana di Catania, sostituite le condutture idriche: “Ridotta a zero la dispersione” - piana di Catania, sostituite le condutture idriche: “Ridotta a zero la dispersione” - CATANIA – Venticinque chilometri di nuove condutture idriche in uno dei territori più colpiti dalla siccità del Paese. Nella piana di Catania è stata ampiamente completata l’opera di sostituzione di p ...

Montemurlo dice “grazie” a chi non l’ha lasciata sola durante l’alluvione: oltre quattrocento i volontari presenti - Montemurlo dice “grazie” a chi non l’ha lasciata sola durante l’alluvione: oltre quattrocento i volontari presenti - MONTEMURLO - Montemurlo ringrazia tutti coloro che non hanno lasciato sola la popolazione durante i difficili momenti dell'alluvione che ha colpito il ...