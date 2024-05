Reagiscono alla rapina | accoltellati Preso anche il complice 17enne | Ha sferrato almeno un fendente

(Di lunedì 13 maggio 2024) È statoil secondo aggressore, che nei giorni scorsi con il suoaveva seminato il panico nel Nord Milano, con due rapine di una tale violenza da mandare le vittime in ospedale in prognosi riservata. Giovedì erano stati i carabinieri a individuare il primo autore, un egiziano di 30 anni senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, che si aggirava nella stazione ferroviaria di Milano Certosa. La polizia di Stato ieri ha invece sottoposto a fermo uncon le accuse die lesioni aggravate in concorso. Il minorenne, secondo gli inquirenti, avrebbe partecipato alle due aggressioni nel Nord Milano, dove entrambe le vittime sono state ferite a coltellate dall’egiziano, già sottoposto a fermo di polizia giudiziaria pere tentato omicidio. ...

Nella notte tra 21 e 22 aprile, dopo la rissa al «The Club», le botte in zona Portello Nella notte tra 21 e 22 aprile, dopo la rissa al «The Club» in cui il rapper e il personal trainer si sono affrontati, le botte in zona Portello. I vigilantes ...

Il 2007 cingolano vince il Gp in Spagna grazie a due secondi posti nelle due m anche , davanti al connazionale Bellei. “Dobbiamo ripeterci in Francia la settimana prossima” CINGOLI, 12 maggio 2024 – Simone Mancini vince il suo secondo Gran Premio nel ...

Iovino aggredito, per testimoni 'c'era anche Fedez' - Iovino aggredito, per testimoni 'c'era anche Fedez' - "Tutti parlano di un massacro, ma poco dopo è andato a ballare.

Crosetto: “Provo ribrezzo per chi scarica Toti, anche nel centrodestra. La magistratura è politicizzata, potere che non ha più controlli” - Crosetto: “Provo ribrezzo per chi scarica Toti, anche nel centrodestra. La magistratura è politicizzata, potere che non ha più controlli” - Difende Giovanni Toti, attacca i suoi alleati che hanno scaricato il governatore finito ai domiciliari per corruzione, ma criticha pure la magistratura, definita “ politicizzata “, un “potere che non ...

Lazio-Empoli 2-0, le pagelle: Caputo pecca di cattiveria, Bereszynski e Gyasi steccano - Lazio-Empoli 2-0, le pagelle: Caputo pecca di cattiveria, Bereszynski e Gyasi steccano - Punito da una disattenzione difensiva l'Empoli torna da roma con una sconfitta pesante che può condizionare la corsa alla salvezza. Di seguito i voti della sfida dell'Olimpico. CAPRILE 6: compie un ...