Rapina in una gioielleria al centro commerciale “Le Porte di Napoli” | ladri in fuga con orologi di lusso e gioielli

Sgominata la banda del buco che, nella notte tra il 2 e il 3 ottobre 2023, mise a segno un colpo da 800mila euro in una gioielleria in via Bocca di Leone, nel Centro di Roma . Sono otto le misure...

Afragola, rapina choc al centro commerciale: banditi armati via con gioielli e orologi - Afragola, rapina choc al centro commerciale: banditi armati via con gioielli e orologi - I carabinieri della compagnia di Casoria - allertati dal 112 - intervengono a via santa Maria la nova ad Afragola nel centro commerciale Le Porte di Napoli per una rapina. Da una prima ...

Rapinatrice ferisce due commesse durante un colpo in gioielleria, arrestata da un carabiniere libero dal servizio - rapinatrice ferisce due commesse durante un colpo in gioielleria, arrestata da un carabiniere libero dal servizio - Per rapinare una gioielleria ha colpito due commesse, dopo essersi finta cliente interessata ad acquistare catenine in oro. Uscita dal negozio, nella via principale dello shopping di Alessandria, la ...

Aggredisce due commesse per rapinare gioielleria. Bloccata da un Carabiniere libero dal servizio - Aggredisce due commesse per rapinare gioielleria. Bloccata da un Carabiniere libero dal servizio - ALESSANDRIA – Si era finta una cliente e dopo essere entrata in una gioielleria in Corso Roma ad Alessandria aveva aggredito le due commesse colpendole più volte. Afferrate cinque catenine d’oro, la ...