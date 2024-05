Rapina in gioielleria ad Afragola - due malviventi in fuga

(Di lunedì 13 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoa mano armata in unaall’interno del centro commerciale di via Santa Maria La Nova ad(Napoli). In due – erano le 12:30 circa – si sono presentati armati di pistola e si sono fatti consegnare dai dipendenti diversi gioielli e orologi che erano esposti nelle vetrine per poi darsi alla. Non risultano feriti, né sono stati esplosi colpi d’arma da fuoco. Sul colpo indagano i carabinieri della compagnia di Casoria, allertati dal 112. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

