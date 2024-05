Rapina al bancomat da un incappucciato

(Di lunedì 13 maggio 2024) Il volto coperto dal cappuccio della felpa, armato di coltello, ieri alle 6.30 hato un uomo che aveva appena prelevato al, facendosi consegnare anche il portafogli. Laè stata messa a segno in corso XXV Aprile, davanti alla filiale di Banca Intesa, dove un uomo di 65 anni di Longone al Segrino aveva appena prelevato 50 euro. Iltore si è impossessato anche di 65 euro che la vittima aveva nel portafogli. Poi è scappato a piedi. I carabinieri stanno acquisendo le telecamere di videosorveglianza. Laappare del tutto simile a quella commessa il 5 maggio allo stesso sportello, ai danni di un pensionato di 81 anni. In quel caso, il bottino era stato di 500 euro. Pa.Pi.

