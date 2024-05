Rangers-Dundee FC martedì 14 maggio 2024 ore 20 | 30 | formazioni - quot - pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di lunedì 13 maggio 2024) Penultima giornata senza grandi emozioni, almeno in questa sfida traFC. Gli uomini di Philippe Clement sabato hanno quasi concesso il titolo al Celtic con il terzo Old Firm perso negli ultimi quattro che li ha messi a -6 in classifica dagli Hoops, e a -7 a livello differenza reti, quando mancano InfoBetting: Scommesse Sportive e