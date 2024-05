Range Rover Evoque 2024 | si alza la qualità e il comfort è da 10 e lode - anche plug-in

Un nuovo maxi suv elettrico è pronto al debutto. Parliamo della Range Rover che nel 2025 , in concomitanza con un restyling del modello, sarà proposta anche in versione completamente elettrica . L’auto è stata immortalata nei test invernali nei ...

Range Rover Evoque PHEV: guarda il video in pillole del Suv premium ibrido - range rover Evoque PHEV: guarda il video in pillole del Suv premium ibrido - Ibrido, con 309 CV e dalla qualità eccelsa. Vanta fino a 55 km in elettrico e materiali di altissimo livello a bordo, con dimensioni esterne compatte per muoversi agilmente in città. Attenzione però a ...

Land Rover: Nuovo Defender lusso e potenza per avventure uniche - Land rover: Nuovo Defender lusso e potenza per avventure uniche - La nuova Defender con interni Signature e la Sedona Edition. Comfort elevato e specifiche semplificate per un'esperienza senza pari.

Land Rover Range Rover Velar 2.0D I4 240 CV R-Dynamic SE del 2018 usata a Pesaro - Land rover range rover Velar 2.0D I4 240 CV R-Dynamic SE del 2018 usata a Pesaro - Annuncio vendita Land rover range rover Velar 2.0D I4 240 CV R-Dynamic SE usata del 2018 a Pesaro, Pesaro-Urbino nella sezione Auto usate di Automoto.it ...