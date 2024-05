Rai - altro addio alla rete pubblica

(Di lunedì 13 maggio 2024) Continuano gli esordi e gli addiidi Viale Mazzini La Rai continua a vivere un momento non semplice. L’ultimo nella lista degli addii è Flavio Insinna che entra nel palinsesto di La 7. La notizia era stata anticipata da Oggi e nelle ultime ore è stata confermata pure da Dagospia. Insinna andrà a condurre il pre serale di LA7, facendo così da traino al Tg di Enrico Mentana. Il conduttore, ex volto dell’Eredità, secondo Dagospia, avrebbe trovato una via di dialogo con ladi Urbaino Cairo grazie a un amico, ovvero Walter Veltroni. In passato Veltroni lanciò per lui il format “Dieci Cose”, mai però decollato e subito cancellato. Insinna è solo l’ultimo della lista a diredi Viale Mazzini. Prima di lui, su tutti Fabio Fazio e Amadeus dal prossimo anno al ...

