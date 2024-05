Raggiri online e finti acquisti sui siti | truffatori denunciati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 13 maggio 2024) Un giro di truffe ha colpito diverse persone nel Fermano ma i carabinieri, grazie a tabulati telefonici e documentazione bancaria, sono riusciti a identificare tutti gli autori. Iniziamo da Porto San Giorgio dove un laziale di 50 anni e una colombiana di 42 anni,per truffa in concorso, si erano fatti passare per dipendenti Inps chiedendo un rimborso per la regolarizzazione di una pratica, facendosi accreditare 1.250 euro su carte PostePay intestate a loro. Sempre a Porto San Giorgio, una palermitana di 51 anni è stata denunciata per una truffa: la donna si era mostrata interessata all’acquisto di una barca su Subito.it e, fornendo indicazioni telefoniche, è riuscita a imbrogliare la vittima e invece di pagare l’imbarcazione, si è fatta accreditare mille euro. Infine, a Pedaso un campano di 49 anni è stato denunciato per truffa: ...