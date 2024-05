Ragazzo accoltellato fuori da San Siro - arrestati 3 ultras del Milan | c’è anche Shre - fedelissimo di Luca Lucci

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 13 maggio 2024) Gli investigatori della Digos hanno arrestato in flagranza differita nella notte tra domenica e lunedì tre ultrà delper l'aggressione a coltellate avvenuta in via Capecelatro sabato sera, all'esterno della pizzeria "Al Meazza". In manette, tra gli altri, il quarantaduenne Alessandro Sticco detto ‘k’, uno degli uomini della Curva Sud più vicini al capo storico; presiIslam Hagag alias Alex Cologno, 35 anni, e Luigi Magrini, 42 anni. Il raid I tre sono accusati di aver preso parte al raid contro un venticinquenne romeno, ferito a inguine e fianco e ricoverato in codice giallo al San Carlo con 15 giorni di prognosi. Il pm di turno Francesca Crupi ha chiesto la convalida dell'arresto e la custodia cautelare in carcere per l'ultrà che avrebbe sferrato i fendenti e i ...