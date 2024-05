Ragazzi - una cosa terribile Isola dei Famos - a Greta il compito di informare tutti | notizia choc

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 13 maggio 2024)pessima per i naufraghi a poco dalla nuova puntate dell’deii. Che dopo lo stop di giovedì scorso torna in diretta, sempre in prima serata su Canale 5 lunedì 13 maggio. Il pubblico aspetta di conoscere il nome dell’eliminato della settimana: chi esce tra Artur Dainese, Rosanna Lodi e Samuel Peron? Secondo i sondaggi di ForumFree Rosanna sarà la concorrente che tornerà a casa perché ultima con il 29,44% delle preferenze. Nell’ultima sfida, tuttavia, Rosanna è risultata la preferita con il 34%, quindi la partita è ancora aperta. Non solo. I telespettatori vogliono anche sapere chi siano i nuovi concorrenti. Lagira da tempo, poi è arrivata l’ufficialità. Manca solo di capire chi approderà in Honduras e sconvolgerà gli equilibri già precari dei gruppi. Già, nelle scorse ore è arrivato un ...