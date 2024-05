Quirinale | Mattarella riceve delegazione Nisida per presentazione progetto ' Le voci di dentro'

Roma, 13 mag. (Adnkronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , ha ricevuto questa mattina al Quirinale una delegazione dell’Istituto penale per minorenni di Nisida , guidata dal direttore Gianluca Guida, per la presentazione del ...

Il capo dello Stato ha detto anche: "La solitudine, l'individualismo, la considerazione degli altri come non soltanto estranei ma ostili, divengono progressivamente delle prigioni. Si è prigionieri della chiusura in sé stessi, dove la crescita ...