Quindici giorni di carcere per i magistrati | la proposta ideata dell’Associazione Amici di Leonardo Sciascia

(Di lunedì 13 maggio 2024) Dopo aver vinto il concorso, obbligo per i futuridi passare 15infra i detenuti. È parte di unadi, presieduta dall’avvocata Simona Viola, da presentare in Parlamento. L’iniziativa è copromossa dall’associazione ITALIASTATODIDIRITTO, presieduta dall’avvocato Guido Camera, che ha redatto il testo con un gruppo di lavoro di avvocati e docenti universitari. Un’idea già di: sul Corriere della Sera del 7 agosto 1983, a proposito delle disfunzioni della giustizia, osservò che “un rimedio paradossale quanto si vuole, sarebbe quello di far fare a ogni magistrato una volta vinto il concorso almeno tre ...

Soggiorni di lusso con “servizi extra“, fiches e denaro a volontà per giocare al casinò , una borsa Chanel, un bracciale in oro di Cartier e la promessa di un incarico retribuito da trecentomila euro l’anno. Tutto questo, secondo la Procura di ...

Dall’Albania ad Acilia per sfuggire all’arresto: catturato pusher - Dall’Albania ad Acilia per sfuggire all’arresto: catturato pusher - Ladispoli, 13 maggio 2024 – Gli agenti del X Distretto Lido di Roma, invece, hanno rintracciato un 31enne, di origine albanese, presso un’altra struttura ricettiva sita in via di Malafede.

Ilaria Salis, l’accusa del padre: “Non vogliono farla votare, intervenga il Governo” - Ilaria Salis, l’accusa del padre: “Non vogliono farla votare, intervenga il Governo” - Roberto Salis: “Le autorità ungheresi le hanno detto che non potrà votare per una carenza legislativa italiana. L’ambasciata non ha risposto” ...