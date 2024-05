Quest’isoletta italiana è diventata famosa nel mondo per le sue capre da adottare

(Di lunedì 13 maggio 2024) Nel cuore delle Isole Eolie sorge l’isola di Alicudi, un paradiso remoto che si è però si trovato di fronte a un problema insolito ma urgente: una sovrappopolazione diselvatiche. Il problema delleselvatiche ad Alicudi è diventato troppo grande per essere ignorato, con un censimento che stima il numero disei volte maggiore rispetto alla modesta popolazione umana di appena 100 persone sull’isola. Quando il sindaco Riccardo Gullo ha annunciato l’iniziativa “Adotta una Capra”, si aspettava di ricevere richieste dagli allevatori della zona: mai avrebbe immaginato la reazione travolgente scatenatasi a livello mondiale. La proposta di Gullo ha catturato l’immaginazione di persone da tutto il, non solo dall’Europa, ma anche dagli Stati Uniti e persino dall’Africa. Le offerte per ...

Alicudi , isola vulcanica dell'arcipelago delle Eolie, in Sicilia, ha un grosso problema di capre . Negli ultimi tempi sono proliferate in maniera esponenziale. sono diventate più di 600 a fronte di 100 residenti stabili. Praticamente sei capre ogni ...

Il paese in cui ci sono più animali che esseri umani: siamo in Italia - Il paese in cui ci sono più animali che esseri umani: siamo in Italia - Esiste un'isola in Italia dove la presenza animale supera quella umana. Un'elevata concentrazione di capre sta creando serie difficoltà.

Alicudi invasa dalla caprette, il sindaco: «Le regaliamo». Perché gli ovini sono un problema per l'isola - alicudi invasa dalla caprette, il sindaco: «Le regaliamo». Perché gli ovini sono un problema per l'isola - capre in regalo ad alicudi. Nella località più occidentale dell’arcipelago delle Eolie, gli animali sono ormai molto più numerosi degli esseri umani e le nascite sono ...

Alle isole Eolie vogliono smettere di strapagare l’acqua - Alle isole Eolie vogliono smettere di strapagare l’acqua - Viene portata ogni giorno via nave con un appalto da milioni di euro all'anno, gestito dal ministero della Difesa: i nuovi impianti dissalatori voluti dal comune di Lipari potrebbero cambiare le cose ...