Questi non sono missili israeliani lanciati su Rafah

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di lunedì 13 maggio 2024) Il 6 maggio 2024 è stata pubblicata su X una foto che mostra quelli che sembrano essere 4che cadono di notte su una città. Secondo chi l’ha condivisa, si tratterebbe di «in questo momento». Il riferimento è agli attacchi aereisu, città a sud della Striscia di Gaza, iniziati tra il 6 e 7 maggio 2024. SI tratta di un’immagine presentata in maniera fuorviante La fotografia non è stata scattata a maggio 2024 e non mostra gli attacchi di Israele su. La scena è stata fotografata il 5 novembre 2023 da Aris Messinis, fotografo di AFP, in una postazione vicino a Sderot, città di Israele che si trova non distante dal confine con la parte nord della Striscia di Gaza, e mostra – come spiega la didasalia – i razzidalle forze israeliane ...