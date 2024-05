Quelli che pensavamo di conoscere - un viaggio letterario nel cuore del Black Lives Matter

(Di lunedì 13 maggio 2024) “Il dolore era stato tramandato da una generazione all’altra, e questo è ciò che tante persone non sono mai riuscite a capire, a meno che non fosse storia, a meno che questa non fosse la loro storia. Per alcuni gruppi, in America, il trauma era una sorta di eredità.”chedi, di David Joy (traduzione di Gianluca Testani; Jimenez Edizioni), è un duro, incisivo e credibile romanzo di uno dei più interessanti e talentuosi scrittori statunitensi contemporanei. La storia si sviluppa intorno a Toya, giovane artista afroamericana che vive ad Atlanta, che torna a Sylva, tra le montagne della Carolina del Nord, per trascorrere l’estate nella sua casa d’infanzia, ospite di sua nonna Vess. Qui, Toya, lavora alla sua tesi di laurea ed esplora il passato della sua famiglia. Un giorno, si imbatte in una statua confederata ...

Giorgia Meloni si sente « sotto assedio ». Anche « circondata ». come se fosse «al 41 bis», il regime di massima sicurezza dove finiscono mafiosi e terroristi. Proprio per questo dice a un amico direttore tv: «Non mi fido più di nessuno. E forse non ...

Nella nuova puntata di Fratelli DI Crozza - in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ - Maurizio Crozza veste i panni del ministro dell’Agricoltura Lollobrigida che ultimamente ha dichiarato che “ l’uomo è l’unico ...

Maturità: 1457 studenti all'esame, altri 50 studenti in meno - Maturità: 1457 studenti all'esame, altri 50 studenti in meno - BELLUNO - Saranno 1.457 gli studenti bellunesi che il prossimo 19 giugno si siederanno in aula per affrontare la prima prova degli esami di Stato. Il dato ufficiale è fornito ...

Il demografo Alessandro Rosina: “Il welfare non regge: l’Italia affronti la crisi delle culle” - Il demografo Alessandro Rosina: “Il welfare non regge: l’Italia affronti la crisi delle culle” - Di sicuro non sarà tre volte Natale e festa tutto il giorno, come cantava Lucio Dalla. L’Italia che verrà, professor Rosina, sarà un ospizio a cielo aperto Sappiamo che tra poco più di venticinque an ...

Perché non si può fare proprio a meno dello stick solare - Perché non si può fare proprio a meno dello stick solare - Gli stick solari, formule da sempre esistenti, sono stati adesso riqualificati. Dotati di tecnologie cosmetiche avanzate, difendono la pelle da raggi ultravioletti, luce blu e raggi infrarossi pur ...