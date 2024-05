Quanto guadagna la Juventus con la qualificazione in Champions

(Di lunedì 13 maggio 2024) Allabasta un pareggio per 1-1 con la Salernitana già retrocessa per andare inLeague. Massimo risultato col minimo sforzo....

È il momento della Dea che batte la Roma per 2-1 nella gara della 36esima giornata della Serie A manda ndo Juventus e Bologna in Champions League . Gli uomini di Gasperini si impongono grazie alla doppietta di De Ketelaere e si portano a 63 punti e ...

Coppa Italia, quanto guadagna la vincitrice Quanto possono incassare dalla finale Atalanta e Juventus - Coppa Italia, quanto guadagna la vincitrice Quanto possono incassare dalla finale Atalanta e juventus - La finale di Coppa Italia è alle porte e Atalanta e juventus sono pronte per affrontarsi nell'ultimo ... Napoli e Fiorentina. Roma e Lazio, per la champions il sesto posto può non bastare più: cosa ...

GdS - Un anno vissuto intensamente: dal campionato al Mondiale per Club, la ricca agenda Inter per il 2024-2025 - GdS - Un anno vissuto intensamente: dal campionato al Mondiale per Club, la ricca agenda Inter per il 2024-2025 - Certe del posto Inter, Milan, Bologna e juventus, l'ultimo slot per la champions se lo giocheranno Atalanta, Roma e Lazio. A prescindere da chi sarà la quinta italiana ad entrare champions secondo il ...

Guardalà: “Juve, Champions guadagnata grazie al ranking, contro la Salernitana si è toccato il fondo” - Guardalà: “Juve, champions guadagnata grazie al ranking, contro la Salernitana si è toccato il fondo” - Il giornalista di Sky Sport, Giovanni Guardalà, ha commentato il pareggio della juventus contro la Salernitana, analizzando il difficile momento che stanno attraversando i bianconeri. Ecco ...