(Di lunedì 13 maggio 2024) Storia, storie, immagini deld’un tempo nella villa affrescata da Tiepolo, e che mostrano in modo fin troppo reale uno spaccato della nostra società nel secondoattraverso la sensibilità di. Sono gli anni del, anni difficili, di ricostruzione, di fatica, di miseria, di desiderio di risorgere, di ripartenza, ma ancora carichi InsideOver.

Quando l’Italia cercava il boom. Il dopoguerra nelle foto di Federico Garolla - Quando l’Italia cercava il boom. Il dopoguerra nelle foto di federico Garolla - Storia, storie, immagini dell’Italia d’un tempo nella villa affrescata da Tiepolo, e che mostrano in modo fin troppo reale uno spaccato della nostra società nel secondo dopoguerra attraverso la sensib ...

MARTINI, Anche la Viola vinse uno scudetto contro ogni pronostico - MARTINI, Anche la Viola vinse uno scudetto contro ogni pronostico - foto di federico Gaetano Esattamente 50 anni fa, la Lazio vinceva il suo primo scudetto. La squadra di Maestrelli passò alla storia anche e soprattutto per la narrazione che la circondava dentro e fuo ...

Fantozzi: "Mi candido a fianco di Marzia Bassini per completare il cambiamento di Montecarlo" - Fantozzi: "Mi candido a fianco di Marzia Bassini per completare il cambiamento di Montecarlo" - Il consigliere regionale Vittorio Fantozzi si candiderà nella lista civica Per Montecarlo a sostegno della candidata Marzia Bassini, attuale vice sindaco nel mandato di federico Carrara. Una decisione ...