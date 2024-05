Quando il Bologna è diventato da Champions

(Di lunedì 13 maggio 2024) A sessant’anni esatti dall’ultimo scudetto, vinto allo spareggio proprio contro gli attuali neocampioni dell’Inter, e a quasi novanta dallo “squadrone che tremare il mondo” faceva, consegnando alla Nazionale italiana molti campioni iridati, ilaccede per la prima volta allaLeague 2024-25, da terzo provvisorio in classifica. E già questa è “la” notizia del campionato di Serie A che si sta per concludere: più del crollo non preventivabile del Napoli tricolore uscente (allo stadio Maradona il passaggio di consegne tra le due sensazioni), più degli stenti stagionali della Juventus, più dell’esonero di José Mourinho e delle illusioni romaniste con Daniele de Rossi, anche sopra appunto la cavalcata trionfale dell’Inter. Sotto il santuario di San Luca, un torneo così lo aspettavano dai tempi dei ritorno in A alla fine degli anni Novanta, ...

Thiago Motta , allenatore del Bologna , parla in conferenza stampa in vista del match con il Napoli. Di seguito alcuni passaggi, così come riportati...

Bologna , 10 maggio 2024 – Bologna , conto alla rovescia per la partita contro la Juve . quando si gioca? La data c’è: si scende in campo lunedì 20 maggio, alle 20,45. Poi i bianconeri mercoledì 15 affronteranno l’Atalanta nella finale di Coppa ...

Il piano del Bologna per tenere Motta: interviene anche patron Saputo... - Il piano del bologna per tenere Motta: interviene anche patron Saputo... - Io però farò sempre il meglio per il club: da quando sono arrivato sono sempre stato molto felice", disse Thiago. fattore umano A quella domanda post Napoli-bologna, Thiago ha risposto come aveva ...

GAZZETTA - Napoli su Denkey: scommessa fattibile. Il prezzo è accessibile - GAZZETTA - Napoli su Denkey: scommessa fattibile. Il prezzo è accessibile - Il Napoli, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, avrebbe messo gli occhi sul giocatore africano del Cercle Brugge.

De Laurentiis non ha salutato la squadra dopo la sconfitta contro il Bologna - De Laurentiis non ha salutato la squadra dopo la sconfitta contro il bologna - Il presidente del Napoli è apparso molto deluso e nervoso dopo la sconfitta in campionato contro il bologna al Maradona.