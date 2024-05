Qualiano | buca in via Salvatore di Giacomo

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 13 maggio 2024): aperta unain Viadiin prossimità di un tombino. Si richiedono opportune modifiche e ripristini Nuova segnalazione da parte dei cittadini: si tratta, questa volta, di viadidove si è aperta unasul manto stradale in prossimità di un tombino. Potrebbe trattarsi di un insidia visto che sembra sia vuota all’interno. Per intenderci una di quelle buche che potrebbero essere provocate da infiltrazioni I cittadini della zona di rivelano preoccupati perché potrebbe rappresentare un insidia per chi vi cammina o passa in auto. Lapotrebbe difatti cedere e allargarsi al passaggio di qualche autovettura o essere di inciampo per i pedoni. Sarebbe opportuno che ...