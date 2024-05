Quali sostanze provocano il cancro e perché anche gli interni delle auto sono un serio rischio per la salute

Concorezzo (Monza), 14 aprile 2024 – Un incendio è divampato, nella serata di sabato, in un un capannone adibito a magazzino, all'altezza dell'incrocio del Malcantone, lungo la provinciale Milano-Imbersago, a Concorezzo , in Brianza. L'allarme è ...

Alleanza Rosso Verde aderisce alla petizione per chiedere la messa al bando dei Pfas - Alleanza Rosso Verde aderisce alla petizione per chiedere la messa al bando dei Pfas - La lista in corsa per le elezioni di Capannori: "Questi 'inquinanti eterni' sono stari rilevati anche nel Serchio" ...

Fenomeno Fentanyl negli Stati Uniti: oltre 115 milioni di pillole illecite sequestrate nel 2023, un numero 2.300 volte maggiore rispetto al 2017 - Fenomeno Fentanyl negli Stati Uniti: oltre 115 milioni di pillole illecite sequestrate nel 2023, un numero 2.300 volte maggiore rispetto al 2017 - Uno studio sostenuto dai NIH evidenzia l’offerta di farmaci illeciti sempre più pericolosa e segnala a tutti di evitare di consumare pillole di qualsiasi genere non provengano da una farmacia. Il fent ...

Sorpreso con le dosi di cocaina, arrestato pusher in via Capo Passero - Sorpreso con le dosi di cocaina, arrestato pusher in via Capo Passero - Gli agenti della polizia del commissariato Nesima hanno tratto in arresto un uomo gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ...