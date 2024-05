Quali sono le migliori università al mondo - la classifica Cwur 2024 | nella lista 67 atenei italiani

Roma, 13 maggio 2024 – Il virus dell’influenza Aviaria H5N1 rilevato nelle fogne , in Texas. La scoperta - annunciata in uno studio condotto dai ricercatori del Baylor College of Medicine di Houston – si riferisce al periodo tra il 4 marzo e il 25 ...

Quali sono i paesi dove si parla albanese in Italia - quali sono i paesi dove si parla albanese in Italia - Nell'Italia meridionale vi sono dei paesi in cui non si parla l'italiano, ma l'albanese: ecco per quale motivo e dove si trovano.

Aviaria, studio Usa: “Virus H5N1 nelle fogne in Texas”. Ciccozzi: ecco le ipotesi e quali sono i rischi - Aviaria, studio Usa: “Virus H5N1 nelle fogne in Texas”. Ciccozzi: ecco le ipotesi e quali sono i rischi - I ricercatori del Baylor College of Medicine di Houston avrebbero verificato la presenza del virus nelle acque reflue di 9 città. Nello stesso periodo, si sono registrati i focolai negli allevamenti d ...

PlayStation Plus Extra e Premium: quali giochi lasciano il catalogo a maggio - PlayStation Plus Extra e Premium: quali giochi lasciano il catalogo a maggio - sono davvero tantissimi i giochi che si preparano ad abbandonare la libreria di PlayStation Plus Extra e Premium il prossimo 21 maggio.