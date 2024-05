Qual è la ricetta originale dello Spritz?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di lunedì 13 maggio 2024) Loè un cocktail a base di vino bianco, selz e bitter, guarnito con una fetta di limone o arancia. Nasce alla metà dell’800 in Veneto, sotto il dominio del Regno austro ungarico. Proprio gli austriaci erano soliti allungare il vino con acqua frizzante. Non erano, infatti, abituati a vini dal gusto così intenso. Li alleggerivano allora, spruzzando dell’acqua gassata. In tedescoen, infatti, vuol dire spruzzare. Dunque, in senso stretto, laè proprio questa: vino e acqua gassata. E allora perché in giro per il mondo esistono così tante versioni? Perché negli anni, il cocktail ha cambiato foggia, subendo un numero sensibile di trasformazioni. Prima fra tutte, l’aggiunta di liquori bitter alla base “frizzante”, costituita da Prosecco e soda (o ...