Qual è il mare più pulito del Lazio? Balneazione 2024 - i dati ARPA | L’elenco completo con tutte le spiagge

(Di lunedì 13 maggio 2024)è ilpiùdel? La stagione balneare è iniziata lo scorso 1 maggio e come di consueto è tempo di passare in rassegna i tratti della costa per capirei sono le zone migliori per fare il bagno ei invece quelle da evitare. Ecco la situazione aggiornata.ma anche laghi: la situazione nel– (ilcorrieredellacitta.com)Ildelalla prova delle analisi chimiche e batteriologiche.è ilpiù? Ei invece i tratti da evitare? La Regioneha diffuso in questi giorni il report aggiornato con la situazione dello stato di salute del ‘nostro’: al livello ...

Guarda come hanno rimosso una tonnellata di rifiuti da spiagge e fondali dell’Isola d’Elba (coinvolgendo anche i bambini) - Guarda come hanno rimosso una tonnellata di rifiuti da spiagge e fondali dell’Isola d’Elba (coinvolgendo anche i bambini) - 1.000 kg di rifiuti: il bilancio della spazzatura raccolta sulle spiagge e nei fondali dell’Isola d’Elba dell’iniziativa “mare pulito”.

Fondali puliti, sub in azione anche a Riccione - Fondali puliti, sub in azione anche a Riccione - Sub si riuniscono a piazzale Marinai d’Italia e a Riccione per l'iniziativa Fondali Puliti, per ripulire il mare e salvaguardare l'ambiente marino.

Questo mare italiano non ha nulla da invidiare alle Maldive: acqua cristallina - Questo mare italiano non ha nulla da invidiare alle Maldive: acqua cristallina - Tra le spiagge d'acqua cristallina in Italia compare questa che si trova all'interno della regione definita con l'acqua più pulita.