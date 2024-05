C’è un nuovo capitolo della complessa vicenda giudiziaria del Caso Cucchi , il geometra romano arrestato per droga e spirato una settimana dopo all’ospedale Pertini di Roma nell’ottobre del 2009. Il ministero della Difesa sarà responsabile civile ...

Putin cambia il ministro della Difesa mentre infuria l'offensiva russa e nomina un civile . Shoigu va al Consiglio di sicurezza. Che fine farà il fedele Patrushev? The post Putin sorprende : mette un civile alla Difesa e crea il “mistero Patrushev” ...

(Adnkronos) – Mentre infuria la guerra in Ucraina, un importante rimpasto ha coinvolto la leadership militare delle Russia , con la nomina di Andrey Belousov a capo della Difesa al posto al posto di Sergei Shoigu . "Sul campo di battaglia oggi vince ...

Dacia Duster 1.0 TCe GPL 4x2 Prestige del 2022 usata a Treviso - Dacia Duster 1.0 TCe GPL 4x2 Prestige del 2022 usata a Treviso - Annuncio vendita Dacia Duster 1.0 TCe GPL 4x2 Prestige usata del 2022 a Treviso nella sezione Auto usate di Automoto.it ...

Renault Kadjar dCi 8V 115CV EDC Business del 2022 usata a Treviso - Renault Kadjar dCi 8V 115CV EDC Business del 2022 usata a Treviso - Annuncio vendita Renault Kadjar dCi 8V 115CV EDC Business usata del 2022 a Treviso nella sezione Auto usate di Automoto.it ...

Il palermitano ferito a Torino dal lancio di una bici, inizia il processo per l'ultima componente del gruppo - Il palermitano ferito a Torino dal lancio di una bici, inizia il processo per l'ultima componente del gruppo - Secondo l'accusa e la parte civile non c'è stata da parte degli imputati alcuna presa di responsabilità né un reale pentimento. Nonostante la richiesta della difesa, il collegio giudicante presieduto ...